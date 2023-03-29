Назвавшей Макрона мусором француженке грозит тюрьма
Полиция арестовала француженку в ее собственном доме за то, что она назвала в социальных сетях своего президента Эммануэля Макрона мусором, сообщает газета Voix du Nord.
Отмечается, что за этот поступок ей грозит год тюрьмы и штраф в размере 15 тысяч евро. Ее дело будет рассмотрено в суде 20 июня.
Женщина была арестована 24 марта в сопровождении трех полицейских. Ей вменяют «неуважение к лицу, ответственному за государственность власть». Пожаловался на француженку зампрефекта ее региона Гийом Тирар.
Журналисты уточняют, что трое полицейских посетили 24 марта дом женщины, чтобы взять ее под стражу в полицейский участок за "неуважение к лицу, ответственному за государственную власть", после жалобы заместителя префекта её региона Гийома Тирара. Газета уверяет, что такая процедура встречается очень редко.
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