Назвавшей Макрона мусором француженке грозит тюрьма

Отмечается, что за этот поступок ей грозит год тюрьмы и штраф в размере 15 тысяч евро. Ее дело будет рассмотрено в суде 20 июня.

Женщина была арестована 24 марта в сопровождении трех полицейских. Ей вменяют «неуважение к лицу, ответственному за государственность власть». Пожаловался на француженку зампрефекта ее региона Гийом Тирар.



Журналисты уточняют, что трое полицейских посетили 24 марта дом женщины, чтобы взять ее под стражу в полицейский участок за "неуважение к лицу, ответственному за государственную власть", после жалобы заместителя префекта её региона Гийома Тирара. Газета уверяет, что такая процедура встречается очень редко.

