Во Франции Google оштрафовали на €220 млн
Французский антимонопольный регулятор наложил на компанию Google штраф в размере 220 миллионов евро за нарушения в сфере онлайн-рекламы. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Отмечается, что компания не оспаривала факты и принятое регулятором решение. Штраф был выписан в связи с тем, что компания злоупотребляла доминирующим положением при размещении рекламы.
Ранее сообщалось, что компания Google намеренно усложняла поиск настроек конфиденциальности для пользователей. Благодаря этому появилась возможность собирать информацию о местоположении. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.
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