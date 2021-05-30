Компания Google обманывала пользователей и производителей гаджетов ради сбора данных

Компания Google намеренно усложняла поиск настроек конфиденциальности для пользователей. Благодаря этому появилась возможность собирать информацию о местоположении. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.

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Google, таким образом, продолжал получать сведения о геолокации даже при отключенной на смартфоне функции. Стало известно, что компания также принуждала производителей цифровой техники скрывать от пользователей настройки конфиденциальности с помощью «активного искажения и/или сокрытия фактов», отмечает RTVI.

Напомним, московский суд оштрафовал компанию Google за повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой системы, сообщает ТАСС.

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ФОТО: pxhere.com
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