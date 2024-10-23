Во Флориде после ураганов появилась опасная бактерия
На территории американского штата Флорида после прошедших ураганов «Хелен» и «Милтон» обнаружена опасная бактерия Vibrio vulnificus, при тяжелом течении заражения, приводящая к смерти в половине случаев, сообщает New York Post.
По данным издания, сейчас число случаев заражения этой опасной инфекцией достигло уже 74. Как подчеркивается, заражение бактерией происходит при употреблении сырой рыбы, либо при попадании грязной воды в рану. По словам специалистов, Vibrio vulnificus может привести к сепсису и некрозу тканей.
Ранее один человек скончался в США из-за вспышки кишечной палочки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru