Во Флориде после ураганов появилась опасная бактерия

По данным издания, сейчас число случаев заражения этой опасной инфекцией достигло уже 74. Как подчеркивается, заражение бактерией происходит при употреблении сырой рыбы, либо при попадании грязной воды в рану. По словам специалистов, Vibrio vulnificus может привести к сепсису и некрозу тканей.

Ранее один человек скончался в США из-за вспышки кишечной палочки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

