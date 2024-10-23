Во Флориде после ураганов появилась опасная бактерия

На территории американского штата Флорида после прошедших ураганов «Хелен» и «Милтон» обнаружена опасная бактерия Vibrio vulnificus, при тяжелом течении заражения, приводящая к смерти в половине случаев, сообщает New York Post.

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По данным издания, сейчас число случаев заражения этой опасной инфекцией достигло уже 74. Как подчеркивается, заражение бактерией происходит при употреблении сырой рыбы, либо при попадании грязной воды в рану. По словам специалистов, Vibrio vulnificus может привести к сепсису и некрозу тканей.

Ранее один человек скончался в США из-за вспышки кишечной палочки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Rebecca Blackwell / AP
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