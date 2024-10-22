Госдума ужесточила наказание за провоз в Россию патогенных микроорганизмов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за контрабанду и нарушение безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами.

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ вносит в Уголовный кодекс РФ поправки, согласно которым за провоз на территорию России полученных в результате различных генетических манипуляций и биосинтеза вирусов, токсинов и биоагентов, будет грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

«Необходимо обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова заявила «Радиоточке НСН», что развитие экзотического туризма приводит к распространению новых инфекций в регионах, где ранее подобного не наблюдалось.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Биологическое ОружиеГосдумаНаказаниеРоссияВирус

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