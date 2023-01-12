В ВМС США рассказали, чем грозит конфликт вокруг Украины

Если конфликт вокруг Украины растянется еще на 6–12 месяцев, то цепочка поставок в американском военно-промышленном комплексе окажется под угрозой, сообщил в Twitter министр американских ВМС Карлос дель Торо.

СМИ: Запад настроен на наступление Украины и против мирных переговоров

«Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет угрожающе влиять на цепочку поставок», — заявил он.

Отмечается, что производителям оружия придется увеличить вложения в рабочую силу, а также заняться серьезными инвестициями. Только таким образом, по словам дель Торо, удастся нарастить объем выпуска продукции ВПК.

Ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после зимы. По его словам, возвращения за стол переговоров следует ожидать в середине этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры