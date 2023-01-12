В ВМС США рассказали, чем грозит конфликт вокруг Украины

«Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет угрожающе влиять на цепочку поставок», — заявил он.

Отмечается, что производителям оружия придется увеличить вложения в рабочую силу, а также заняться серьезными инвестициями. Только таким образом, по словам дель Торо, удастся нарастить объем выпуска продукции ВПК.

Ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после зимы. По его словам, возвращения за стол переговоров следует ожидать в середине этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

