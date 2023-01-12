В ВМС США рассказали, чем грозит конфликт вокруг Украины
Если конфликт вокруг Украины растянется еще на 6–12 месяцев, то цепочка поставок в американском военно-промышленном комплексе окажется под угрозой, сообщил в Twitter министр американских ВМС Карлос дель Торо.
«Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет угрожающе влиять на цепочку поставок», — заявил он.
Отмечается, что производителям оружия придется увеличить вложения в рабочую силу, а также заняться серьезными инвестициями. Только таким образом, по словам дель Торо, удастся нарастить объем выпуска продукции ВПК.
Ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после зимы. По его словам, возвращения за стол переговоров следует ожидать в середине этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- В ВМС США рассказали, чем грозит конфликт вокруг Украины
- В Москве ожидается новая волна холода
- Иран готов упростить выдачу виз для российских туристов
- На Кубани завели дело по факту смертельной автоаварии с «КамАЗом»
- ЛДПР внесет на рассмотрение законопроект о стипендиях не ниже МРОТ 12 января
- СМИ: у Байдена найдены новые секретные документы
- Зеленский сообщил, что ждет от НАТО «мощных шагов»
- Медведев: Поставки танков не помогут Украине
- Зеленский предложил лишить гражданства украинцев с российским паспортом
- Россия помогла пилотам иностранных авиакомпаний во время сбоя в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru