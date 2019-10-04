ВМС США испытали противокорабельную ракету

Военно-морские силы США успешно испытали противокорабельную ракету NSM в рамках учений в прибрежных водах острова Гуам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление тихоокеанского флота США.

Пуск ракеты с дальностью 100 морских миль (185 км) был совершен с боевого корабля Gabrielle Giffords. Отмечается, что запуск ракеты данного класса был испытан в Индо-Тихоокеанском регионе впервые.

Как пишет агентство, ракета была запущена 1 октября.

Напомним, в начале августа текущего года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

Ранее военные эксперты в эфире НСН ответили на вопрос, как и какими ракетами должна отвечать Москва на испытания Штатами ракет после выхода из ДРСМД.



