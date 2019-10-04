ВМС США испытали противокорабельную ракету
Военно-морские силы США успешно испытали противокорабельную ракету NSM в рамках учений в прибрежных водах острова Гуам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление тихоокеанского флота США.
Пуск ракеты с дальностью 100 морских миль (185 км) был совершен с боевого корабля Gabrielle Giffords. Отмечается, что запуск ракеты данного класса был испытан в Индо-Тихоокеанском регионе впервые.
Как пишет агентство, ракета была запущена 1 октября.
Напомним, в начале августа текущего года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.
Ранее военные эксперты в эфире НСН ответили на вопрос, как и какими ракетами должна отвечать Москва на испытания Штатами ракет после выхода из ДРСМД.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Музыканты Kiss сыграют для акул в Индийском океане
- Две авиабомбы найдены у Крымского моста
- Путин предложил Минздраву использовать опыт «Росатома» как корпорации
- ФАС подозревает недобросовестную конкуренцию в прогнозе скачка цен на авиабилеты
- «Не по звонку». Путин призвал настроить социальные лифты