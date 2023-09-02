ВМС ФРГ: НАТО впервые проведет учения в Балтийском море на случай войны с РФ

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что предстоящие крупные военно-морские учения НАТО в Балтийском море впервые будут направлены на боевое слаживание на случай войны с Россией в этом регионе. Его слова приводит издание Reuters.

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По его словам, в учения примут участие порядка 30 кораблей и более 3 тысяч военнослужащих стран Запада.

«Мы посылаем четкий сигнал бдительности России. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», — сказал Каак.

Ранее стало известно о начале учений ОДКБ «Боевое братство-2023» в Белоруссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоссияБалтийское МореВоенные УченияГермания

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