ВМС ФРГ: НАТО впервые проведет учения в Балтийском море на случай войны с РФ
Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что предстоящие крупные военно-морские учения НАТО в Балтийском море впервые будут направлены на боевое слаживание на случай войны с Россией в этом регионе. Его слова приводит издание Reuters.
По его словам, в учения примут участие порядка 30 кораблей и более 3 тысяч военнослужащих стран Запада.
«Мы посылаем четкий сигнал бдительности России. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», — сказал Каак.
Ранее стало известно о начале учений ОДКБ «Боевое братство-2023» в Белоруссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru