Польша назвала учения ОДКБ элементом психологической войны
1 сентября 202312:50
Польша охарактеризовала учения ОДКБ как «элемент психологической войны». Об этом заявил глава МИД страны Мариуш Каминьский, его слова приводит РИА Новости.
Он назвал неслучайным старт учений в первый день весны, выступая с речью, посвященной годовщине начала Второй мировой войны.
«Это не случайно, что они начались 1 сентября. Это как раз тот элемент психологической войны», - сказал Каминьский.
Ранее организаторы учений ОДКБ назвали мероприятие плановым. В нем задействованы более 2500 военных и свыше 500 единиц вооружения и различной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru