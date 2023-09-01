Польша назвала учения ОДКБ элементом психологической войны

Он назвал неслучайным старт учений в первый день весны, выступая с речью, посвященной годовщине начала Второй мировой войны.

«Это не случайно, что они начались 1 сентября. Это как раз тот элемент психологической войны», - сказал Каминьский.

Ранее организаторы учений ОДКБ назвали мероприятие плановым. В нем задействованы более 2500 военных и свыше 500 единиц вооружения и различной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».