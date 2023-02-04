ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец São Paulo

«Операция запланированного и контролируемого затопления была реализована сегодня, 3 февраля, строго в соответствии с планом», — говорится в заявлении.

Авианосец был затоплен в Атлантике в 350 километрах от берега на глубине около 5 тысяч метров. Район затопления выбирали, учитывая безопасность для судоходства, окружающей среды, рыболовства и экосистем.

Корабль ВМС Бразилии São Paulo вывели из эксплуатации и в 2021 году продали турецкой компании Sök, стоимость сделки составила $1,9 млн. Новый владелец отбуксировал судно в Турцию и намеревался его разобрать, но местные власти отозвали разрешение на стоянку.

Корабль пришлось вернуть в Бразилию. Однако и здесь не приняли авианосец: в корпусе судна имелось несколько отверстий и был риск неконтролируемого затопления.

