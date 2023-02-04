ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец São Paulo
Военно-морские силы Бразилии затопили свой единственный авианосец São Paulo после запрета заходить во внутренние воды страны из-за опасений, что судно сядет на мель. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС.
«Операция запланированного и контролируемого затопления была реализована сегодня, 3 февраля, строго в соответствии с планом», — говорится в заявлении.
Авианосец был затоплен в Атлантике в 350 километрах от берега на глубине около 5 тысяч метров. Район затопления выбирали, учитывая безопасность для судоходства, окружающей среды, рыболовства и экосистем.
Корабль ВМС Бразилии São Paulo вывели из эксплуатации и в 2021 году продали турецкой компании Sök, стоимость сделки составила $1,9 млн. Новый владелец отбуксировал судно в Турцию и намеревался его разобрать, но местные власти отозвали разрешение на стоянку.
Корабль пришлось вернуть в Бразилию. Однако и здесь не приняли авианосец: в корпусе судна имелось несколько отверстий и был риск неконтролируемого затопления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 670 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 311 / сут.
- ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец São Paulo
- Польский эксперт заявил, что переданная ВСУ западная бронетехника будет уничтожена за квартал
- МИД Китая: КНР преднамеренно не нарушала воздушное пространство других стран
- В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
- СМИ: Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей в Мариуполе по приказу
- В США раскритиковали сенатора за требование передать истребители F-16 Украине
- Антонов: США поставками вооружений целенаправленно обостряют конфликт на Украине
- Власти Снигиревки заявили, что Киев делает из города военную базу
- Блинкен заявил, что Китай подорвал возможность построения фундамента отношений с США
- Гладков: ВСУ обстреляли Борисовский район Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru