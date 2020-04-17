Власти Японии раздадут всем жителям по 100 тысяч иен из-за коронавируса

Япония начнет выплачивать материальную помощь каждому гражданину в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов) уже в мае. Как пишет РИА Новости, об этом заявил японский министр финансов Таро Асо. Отмечается, что эти деньги будут выделены в качестве мер поддержки населения в кризис, который вызван пандемией коронавируса.

Как отмечает Bloomberg, изначально японское правительство собиралось поддержать только те домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократились. Однако позже власти пришли в выводу, что таким образом финансовая помощь распределялась бы дольше. Помимо этого, сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы условия для распространения коронавируса.