Власти Японии раздадут всем жителям по 100 тысяч иен из-за коронавируса
Япония начнет выплачивать материальную помощь каждому гражданину в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов) уже в мае. Как пишет РИА Новости, об этом заявил японский министр финансов Таро Асо. Отмечается, что эти деньги будут выделены в качестве мер поддержки населения в кризис, который вызван пандемией коронавируса.
Как отмечает Bloomberg, изначально японское правительство собиралось поддержать только те домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократились. Однако позже власти пришли в выводу, что таким образом финансовая помощь распределялась бы дольше. Помимо этого, сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы условия для распространения коронавируса.
Напомним, в Японии с 17 апреля объявлен режим ЧС на всей территории страны. Ранее он действовал лишь для семи префектур, подчеркивает RT. Режим ЧС предполагает, что местные власти смогут призывать жителей не покидать дома, а компании — приостановить работу, но не делает такие меры обязательными
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