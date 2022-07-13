Власти Венгрии объявили чрезвычайное положение в энергетике
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что на осенне-зимний отопительный сезон в Европе, с большой вероятностью, не хватит газа.
В ходе брифинга по итогам заседания кабмина, который транслировал телеканал M1, он объявил, что венгерское правительство вводит в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики
«Для защиты венгерских семей и энергоснабжения наподобие многих других стран правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение в сфере энергетики», - сказал он.
Отмечается, что в этой связи Венгрия намерена увеличить внутреннюю добычу газа и угля, а также ввести запрет на экспорт ряда энергоносителей.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступит против нового пакета антироссийских санкций, если в него включат «Газпром» или «Газпромбанк».
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