Венгрия отказалась делиться газом с Европой

Газ, который был приобретен за деньги граждан Венгрии, будет использоваться только внутри страны. Об этом в четверг заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, идея председателя фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о якобы справедливом распределении топлива среди государств Евросоюза напоминает учение о коммунизме.