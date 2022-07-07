Венгрия отказалась делиться газом с Европой
Газ, который был приобретен за деньги граждан Венгрии, будет использоваться только внутри страны. Об этом в четверг заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, идея председателя фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о якобы справедливом распределении топлива среди государств Евросоюза напоминает учение о коммунизме.
«Венгерские газохранилища останутся в собственности Венгрии. Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и хранящийся в венгерских газохранилищах, будет использоваться в Венгрии», - подчеркнул министр.
Ранее власти Венгрии заявили о невозможности заменить энергоносители РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- Минтруд упростит аккредитацию частных агентств занятости
- Венгрия отказалась делиться газом с Европой
- «Дельфинчик уже здесь!»: На Москву обрушился ливень с ураганом
- Нарышкин: Планы Польши на Украину снизят международную безопасность
- В Молдавии приготовились к отключению газа
- Американская баскетболистка Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков
- Барецкий рассказал о друге, которого подозревают в убийстве девушки в Балашихе
- Путин прокомментировал отъезд IT-специалистов в другие страны
- В Москве пообещали не спекулировать на тему будущего британского премьера
- Сбербанк стал ставить чипы со старых карт на новые
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru