Венгрия отказалась делиться газом с Европой

Газ, который был приобретен за деньги граждан Венгрии, будет использоваться только внутри страны. Об этом в четверг заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, идея председателя фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о якобы справедливом распределении топлива среди государств Евросоюза напоминает учение о коммунизме.

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«Венгерские газохранилища останутся в собственности Венгрии. Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и хранящийся в венгерских газохранилищах, будет использоваться в Венгрии», - подчеркнул министр.

Ранее власти Венгрии заявили о невозможности заменить энергоносители РФ.

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