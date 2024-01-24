В АКОРТ исключили дефицит товаров в России из-за ситуации в Красном море
Альтернативные логистические маршруты в обход Африки помогут России избежать дефицита на полках магазинов. Атаки хуситов в Красном море никак не повлияют на доступность товаров. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«На данный момент торговые сети сформировали достаточные товарные запасы по всем категориям», — добавил он.
Эксперт пояснил, что потребительский спрос россиян остается стабильным и прогнозируемым. Взаимодействие с разными поставщиками позволило сбалансировать предложение товаров категории «фрэш», среди которых овощи, фрукты, молочные продукты, мясо и лекарства. На данный момент перебоев с поставками импортной продукции не наблюдается.
Ранее сообщалось, что атаки хуситов могут привести к подорожанию в России чая и кофе, поскольку конфликт в Красном море увеличивает срок доставки грузов, напоминает «Радиоточка НСН».
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