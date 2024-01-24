В АКОРТ исключили дефицит товаров в России из-за ситуации в Красном море

Альтернативные логистические маршруты в обход Африки помогут России избежать дефицита на полках магазинов. Атаки хуситов в Красном море никак не повлияют на доступность товаров. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

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«На данный момент торговые сети сформировали достаточные товарные запасы по всем категориям», — добавил он.

Эксперт пояснил, что потребительский спрос россиян остается стабильным и прогнозируемым. Взаимодействие с разными поставщиками позволило сбалансировать предложение товаров категории «фрэш», среди которых овощи, фрукты, молочные продукты, мясо и лекарства. На данный момент перебоев с поставками импортной продукции не наблюдается.

Ранее сообщалось, что атаки хуситов могут привести к подорожанию в России чая и кофе, поскольку конфликт в Красном море увеличивает срок доставки грузов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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