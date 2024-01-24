В АКОРТ исключили дефицит товаров в России из-за ситуации в Красном море

«На данный момент торговые сети сформировали достаточные товарные запасы по всем категориям», — добавил он.

Эксперт пояснил, что потребительский спрос россиян остается стабильным и прогнозируемым. Взаимодействие с разными поставщиками позволило сбалансировать предложение товаров категории «фрэш», среди которых овощи, фрукты, молочные продукты, мясо и лекарства. На данный момент перебоев с поставками импортной продукции не наблюдается.

Ранее сообщалось, что атаки хуситов могут привести к подорожанию в России чая и кофе, поскольку конфликт в Красном море увеличивает срок доставки грузов, напоминает «Радиоточка НСН».

