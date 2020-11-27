Власти Великобритании и Франции заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

По данным правительства Великобритании, за последнюю неделю здесь была зафиксирована 121 тысяча заболевших, это на четверть меньше, чем неделю назад, когда было обнаружено более 163 тысяч случаев инфицирования COVID-19. За минувшие сутки умерли 498 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, однако за день до этого было зафиксировано 696 летальных исходов. Этот показатель является антирекордом в стране.

До 2 декабря в Великобритании действует локдаун, который, вероятнее всего, будет продлен. По словам главного санитарного врача Англии Криса Уитти, страна вряд ли может "позволить себе ослабить меры" этой зимой. Сходной точки зрения придерживается премьер-министр страны Борис Джонсон.

Во Франции также действует локдаун, в настоящий момент в стране зафиксирован значительный спад заболеваемости. За сутки 662 человека были выписаны из больниц, 130 человек покинули реанимационные отделения. Также снизился суточный прирост смертности.

