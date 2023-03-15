Захарова: УПЦ находится в заложниках у бандитского киевского режима

Накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко выдвинул условие монахам Киево-Печерской лавры. По его словам, монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут присоединиться к раскольникам. В таком случае от них не будут требовать покинуть Киево-Печерскую лавру. С требованием выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры 14 марта выступили депутаты Верховной Рады.

Наряду с канонической УПЦ в стране действует раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Ее провозгласили на соборе в Киеве в 2018 году во время президентства Петра Порошенко.

