Захарова: УПЦ находится в заложниках у бандитского киевского режима
Украинская православная церковь и свобода вероисповедания на Украине находятся в заложниках у бандитского киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она написала в своем Telegram-канале о том, что Киев прямым текстом озвучил свою «преступную логику», когда заявил, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.
Накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко выдвинул условие монахам Киево-Печерской лавры. По его словам, монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут присоединиться к раскольникам. В таком случае от них не будут требовать покинуть Киево-Печерскую лавру. С требованием выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры 14 марта выступили депутаты Верховной Рады.
Наряду с канонической УПЦ в стране действует раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Ее провозгласили на соборе в Киеве в 2018 году во время президентства Петра Порошенко.
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