Скандинавская авиакомпания убрала из меню Nesquik из-за «финансирования войны»
Авиакомпания «Скандинавские авиалинии» (Scandinavian Airlines System, SAS) убрала из бортового меню шоколадный напиток Nesquik, поскольку ранее Киев объявил компанию Nestle «международным спонсором войны», сообщает норвежский телеканал TV2.
Это не первое подобное решение SAS. Авиаперевозчик также убрал из меню продукцию Mondelez и PepsiCo. Эти компании подобно Nesquik попали в список «спонсоров войны» за ведение бизнеса в России.
Ранее Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle в список «спонсоров войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru