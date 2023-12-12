Скандинавская авиакомпания убрала из меню Nesquik из-за «финансирования войны»

Это не первое подобное решение SAS. Авиаперевозчик также убрал из меню продукцию Mondelez и PepsiCo. Эти компании подобно Nesquik попали в список «спонсоров войны» за ведение бизнеса в России.

Ранее Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle в список «спонсоров войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

