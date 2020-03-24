Власти Украины назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Власти Укрины рассчитывают, что эпидемия коронавируса завершится в стране к началу мая этого года. Такой прогноз дала замглавы офиса президента Украины Юлия Ковалив.
В интервью «Радио свобода» чиновница отметила, что примерно в этот же срок украинцы смогут вернуться к полноценному режиму работы. Ковалив также добавила, что чем меньше граждан страны заболеют — тем быстрее экономика вернется к нормальному состоянию.
Чиновница добавила, что в этом году украинский ВВП может потерять до 5 процентов из-за коронавируса. При этом она отметила, что из-за нестабильности «ситуация меняется каждый день и сложно строить макроэкономические прогнозы», сообщает RT.
За минувшие сутки на Украине выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 84, три человека скончались, передает Газета.ру
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