Власти Украины назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

В интервью «Радио свобода» чиновница отметила, что примерно в этот же срок украинцы смогут вернуться к полноценному режиму работы. Ковалив также добавила, что чем меньше граждан страны заболеют — тем быстрее экономика вернется к нормальному состоянию.

Чиновница добавила, что в этом году украинский ВВП может потерять до 5 процентов из-за коронавируса. При этом она отметила, что из-за нестабильности «ситуация меняется каждый день и сложно строить макроэкономические прогнозы», сообщает RT.

За минувшие сутки на Украине выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 84, три человека скончались, передает Газета.ру

