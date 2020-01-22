Власти Уханя временно заблокируют сообщение с городом из-за вируса
Власти китайского Уханя, где зафиксировано наиболее масштабное распространение коронавируса, временно заблокируют сообщение с городом. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, связь с городом будет приостановлена с 23 января с 10.00 по местному времени (05.00 мск). В частности, в городе закроется аэропорт, прервется движение поездов и общественного транспорта города.
В настоящее время в Китае зарегистрировано 17 смертей в связи с вирусом, выявлено более 400 случаев заражений, уточняет агентство.
Ранее сообщалось о задержании в аэропорту Санкт-Петербурга китайца с подозрением на заражение вирусом, однако позже стало известно, что заболевание не подтвердилось.
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