Власти Уханя временно заблокируют сообщение с городом из-за вируса

Как пишет агентство, связь с городом будет приостановлена с 23 января с 10.00 по местному времени (05.00 мск). В частности, в городе закроется аэропорт, прервется движение поездов и общественного транспорта города.

В настоящее время в Китае зарегистрировано 17 смертей в связи с вирусом, выявлено более 400 случаев заражений, уточняет агентство.

Ранее сообщалось о задержании в аэропорту Санкт-Петербурга китайца с подозрением на заражение вирусом, однако позже стало известно, что заболевание не подтвердилось.

