Посольство РФ: Среди заболевших коронавирусом в Китае россиян нет

Отметим, вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Кроме того, The New York Times сообщила, что первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в США. Пациент, которого положили в больницу штата Вашингтон с симптомами пневмонии, посещал Ухань, где находится очаг инфекции, отмечает РИА ФАН.

Между тем, число заболевших новым коронавирусом, который недавно был обнаружен в Китае, стремительно растёт. В КНР по состоянию на утро среды, 22 января, выявлено 440 инфицированных, девять из которых уже скончались.

