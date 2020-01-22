Посольство РФ: Среди заболевших коронавирусом в Китае россиян нет
Граждан России среди заболевших новым типом коронавируса в Китае нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-атташе посольства РФ Георгий Егоров. Он подчеркнул, что посольство находится в тесном контакте с государственным комитетом по здравоохранению и центром по профилактике и контролю заболеваний Китая.
Отметим, вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Кроме того, The New York Times сообщила, что первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в США. Пациент, которого положили в больницу штата Вашингтон с симптомами пневмонии, посещал Ухань, где находится очаг инфекции, отмечает РИА ФАН.
Между тем, число заболевших новым коронавирусом, который недавно был обнаружен в Китае, стремительно растёт. В КНР по состоянию на утро среды, 22 января, выявлено 440 инфицированных, девять из которых уже скончались.
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