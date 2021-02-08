Власти ЮАР отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за нового штамма COVID-19
Вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавируса отложена в Южно-Африканской Республике после сообщений ученых о его низкой эффективности против нового южноафриканского штамма коронавируса, сообщает Reuters.
Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе заявил, что вакцинация населения начнется в ранее запланированную дату, но с использованием вакцин от Johnson&Johnson и Pfizer. Он добавил, что власти решат вопрос о вакцинации AstraZeneca после консультации с учеными.
Ученые Оксфордского университета совместно с исследователями из ЮАР ранее пришли к выводу, что вакцина AstraZeneca может быть неэффективна против нового штамма COVID. При этом их выборка состояла из молодых людей, не относящихся к группе риска.
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