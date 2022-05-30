Власти Турции отменили масочный режим

По его словам, требование использовать защитные маски сохраняется только в больницах.

«За исключением больниц ношение масок не является обязательным. Однако в свете имеющегося опыта, в общественном транспорте и многолюдных местах маски при себе лучше иметь», - заключил министр.

Ранее масочный режиб был отменён в Ленинградской области, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщают «Невские новости».

