Власти Турции отменили масочный режим

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в своём Twitter заявил, что в республике отменили масочный режим.

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По его словам, требование использовать защитные маски сохраняется только в больницах.

«За исключением больниц ношение масок не является обязательным. Однако в свете имеющегося опыта, в общественном транспорте и многолюдных местах маски при себе лучше иметь», - заключил министр.

Ранее масочный режиб был отменён в Ленинградской области, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маскаКарантинТурция
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