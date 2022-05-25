Собянин объявил «ковидную амнистию» для поддержки бизнеса и граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций объявил «ковидную амнистию». Об этом он сообщил в своем блоге.
По словам мэра, власти прекратят взыскание назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений (кроме штрафов за несоблюдение режима самоизоляции). Также бизнесу и гражданам будут выплачены субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов.
«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей» - отметил Собянин.
Так, амнистия вступит в силу с 1 июня.
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