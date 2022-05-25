Собянин объявил «ковидную амнистию» для поддержки бизнеса и граждан

По словам мэра, власти прекратят взыскание назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений (кроме штрафов за несоблюдение режима самоизоляции). Также бизнесу и гражданам будут выплачены субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей» - отметил Собянин.

Так, амнистия вступит в силу с 1 июня.

