Собянин объявил «ковидную амнистию» для поддержки бизнеса и граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций объявил «ковидную амнистию». Об этом он сообщил в своем блоге.

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По словам мэра, власти прекратят взыскание назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений (кроме штрафов за несоблюдение режима самоизоляции). Также бизнесу и гражданам будут выплачены субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей» - отметил Собянин.

Так, амнистия вступит в силу с 1 июня.

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ФОТО: РИА Новости
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