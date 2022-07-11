Власти Тайваня опровергли сообщения о поставках Киеву минометных снарядов

Министерство обороны Тайваня опровергло сообщения о поставках боеприпасов Украине. Об этом говорится в заявлении ведомства.

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Ранее СМИ опубликовали фотографии 60-мм минометных снарядов, которые Тайвань якобы поставил Киеву. На боеприпасах были изображены традиционные китайские иероглифы, отмечает Газета.ру.

«В ответ на публикации зарубежных СМИ о том, что Украина получила от Тайваня минометные снаряды калибром 60 миллиметров, министерство обороны заявляет, что серийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, используемой вооруженными силами Тайваня», — приводит РИА Новости заявление тайваньского Минобороны.

При этом Тайвань отмечает, что поддерживает независимость Украины, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеТайваньУкраина
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