Власти Тайваня опровергли сообщения о поставках Киеву минометных снарядов

Ранее СМИ опубликовали фотографии 60-мм минометных снарядов, которые Тайвань якобы поставил Киеву. На боеприпасах были изображены традиционные китайские иероглифы, отмечает Газета.ру.

«В ответ на публикации зарубежных СМИ о том, что Украина получила от Тайваня минометные снаряды калибром 60 миллиметров, министерство обороны заявляет, что серийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, используемой вооруженными силами Тайваня», — приводит РИА Новости заявление тайваньского Минобороны.

При этом Тайвань отмечает, что поддерживает независимость Украины, пишет «Свободная пресса».

