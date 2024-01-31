Власти Таиланда решили не экстрадировать музыкантов «Би-2» в Россию

Заместитель главы Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда генерал-майор Пхаттхана Нучанат заявил, что власти страны не планируют экстрадировать участников группы «Би-2», сообщает телеканал «Тхаи Рат ТВ».

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В ходе брифинга он указал, что лица, которые «разыскиваются по политическим или иным причинам, не высылают обратно в Россию».

Он отметил, что различные правозащитные организации обратились к властям Таиланда с просьбой освободить музыкантов и позволить им покинуть Королевство, выехав в страны по их собственному выбору.

«Те из них, кто имеет вторые паспорта... могут запросить депортацию в эти страны, но для этого Таиланд должен получить согласие этих третьих стран», - пояснил Нучанат.

Генерал-майор также добавил, что если человек опасается в своей стране судебного преследования за политические взгляды, то он может обратиться в ООН за статусом политического беженца.

Ранее глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон заявил, что если будет установлено, что участники группы «Би-2» не совершали противозаконных действий, то, согласно международному праву, выслать их будет невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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