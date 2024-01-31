Власти Таиланда решили не экстрадировать музыкантов «Би-2» в Россию

В ходе брифинга он указал, что лица, которые «разыскиваются по политическим или иным причинам, не высылают обратно в Россию».

Он отметил, что различные правозащитные организации обратились к властям Таиланда с просьбой освободить музыкантов и позволить им покинуть Королевство, выехав в страны по их собственному выбору.

«Те из них, кто имеет вторые паспорта... могут запросить депортацию в эти страны, но для этого Таиланд должен получить согласие этих третьих стран», - пояснил Нучанат.

Генерал-майор также добавил, что если человек опасается в своей стране судебного преследования за политические взгляды, то он может обратиться в ООН за статусом политического беженца.

Ранее глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон заявил, что если будет установлено, что участники группы «Би-2» не совершали противозаконных действий, то, согласно международному праву, выслать их будет невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

