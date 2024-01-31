В Израиле подтвердили прибытие Левы Би-2
В МИД Израиля подтвердили, что признанный в России иноагентом солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2) уже прибыл на территорию этой страны, сообщает РИА Новости.
Музыканты группы «Би-2» были задержаны несколько дней назад в Таиланде за неправильное оформление документов. В настоящее время решается вопрос об их депортации.
На сегодняшний день Лева Би-2 является единственным артистом, которого освободили из миграционной тюрьмы и разрешили покинуть Таиланд.
30 января в соцсетях группы сообщили, что Лёва Би-2 вылетел в Израиль, а остальные музыканты по-прежнему находятся в тюрьме в тесной камере на 80 человек. При этом им отказали в ранее согласованном вылете в Израиль, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru