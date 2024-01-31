В Израиле подтвердили прибытие Левы Би-2

В МИД Израиля подтвердили, что признанный в России иноагентом солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2) уже прибыл на территорию этой страны, сообщает РИА Новости.

Музыканты группы «Би-2» были задержаны несколько дней назад в Таиланде за неправильное оформление документов. В настоящее время решается вопрос об их депортации.