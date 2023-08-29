Власти Стамбула назвали ситуацию с водой критической

Водохранилища Стамбула продолжают мелеть. Об этом сообщил городской департамент по вопросам природопользования, пишет ТАСС.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

К концу августа запасы воды в 16-миллионом мегаполисе упали до 29,78% от нормы. Неделей ранее этот показатель составлял 31,57%.

По данным мэрии, наиболее сложная ситуация наблюдается в водохранилище Пабучдере в европейской части Стамбула. Запасы воды там упали до 3,84% от нормы.

Власти города назвали ситуацию критической.

В правительстве Турции ранее заявили, что 600 тысяч зданий в Стамбуле находятся в зоне особого риска в случае землетрясения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ВодаСтамбулТурция

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