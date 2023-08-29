Власти Стамбула назвали ситуацию с водой критической
Водохранилища Стамбула продолжают мелеть. Об этом сообщил городской департамент по вопросам природопользования, пишет ТАСС.
К концу августа запасы воды в 16-миллионом мегаполисе упали до 29,78% от нормы. Неделей ранее этот показатель составлял 31,57%.
По данным мэрии, наиболее сложная ситуация наблюдается в водохранилище Пабучдере в европейской части Стамбула. Запасы воды там упали до 3,84% от нормы.
Власти города назвали ситуацию критической.
В правительстве Турции ранее заявили, что 600 тысяч зданий в Стамбуле находятся в зоне особого риска в случае землетрясения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru