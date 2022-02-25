Власти США запретили американским авиакомпаниям летать над Украиной и Белоруссией

Федеральное авиационное управление (ФАУ) Соединенных штатов запретило американским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Украины и Белоруссии, а также над западными районами России. Об этом сообщает ТАСС.

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Так, авиалайнерам США запрещено летать над территорией России в пределах 258 км от границы с Украиной.

Ранее Европейское агентство по безопасности полетов предупредило о высоком уровне опасности полетов гражданской авиации над территорией Украины. Как отмечал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Радиоточкой НСН», российские войска действуют только на конституционных территориях ДНР и ЛНР, не нападая на города Украины.

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ФОТО: Ростех
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