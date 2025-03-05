Власти США выдали кредиты заемщикам старше 115 лет
5 марта 202502:30
В США управление по делам малого бизнеса выдало кредиты на 333 миллиона долларов заемщикам, чей возраст превышал 115 лет, сообщил в соцсети X департамент государственной эффективности США (DOGE).
Это произошло в 2020-2021 годах. Было предоставлено 3095 таких кредитов. В одном из случаев займ на 36 тысяч долларов якобы получил 157-летний заемщик.
Ранее глава DOGE Илон Маск пошутил, что в США живет много вампиров, так как среди получателей выплат есть несколько миллионов граждан в возрасте 120-249 лет и один человек из возрастной группы 360-369 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru