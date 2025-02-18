Маск призвал проверить золотой резерв США в хранилище на базе Форт-Нокс

Американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указал на необходимость провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США, чтобы убедиться в сохранности желтого металла. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

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В публикации Маск задается вопросом, может ли кто-то подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса.

Ранее пользователи социальных сетей, включая сенатора-республиканца Рэнда Пола, призвали Маска провести соответствующий аудит в Форт-Ноксе, на что бизнесмен написал: «Давайте сделаем это!».

Пол в свою очередь заявил, что 10 лет пытался взглянуть на золото, чтобы убедиться, что оно все еще там, однако ему не позволили это сделать.

Ранее Маск заявил, что Германию необходимо «снова освободить», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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