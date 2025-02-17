Илон Маск пошутил, что в США живет много вампиров

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, бизнесмен Илон Маск пошутил, что в Соединенных Штатах живет много вампиров. Об этом он написал в соцсети Х.

Маск прокомментировал таблицу с возрастными данными американцев-получателей социальных пособий. Согласно этим данным, среди получателей выплат есть несколько миллионов граждан в возрасте 120-249 лет и один человек из возрастной группы 360-369 лет.

«Это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (романтическое фэнтези о вампирах режиссера Кэтрин Хардвик. - НСН) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия», - отметил Маск.

В DOGE, комментируя публикацию руководителя ведомства, пообещали рассмотреть этот вопрос.

Ранее Илон Маск заявил о необходимости полной реорганизации НАТО, напоминает 360.ru.

