Илон Маск пошутил, что в США живет много вампиров
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, бизнесмен Илон Маск пошутил, что в Соединенных Штатах живет много вампиров. Об этом он написал в соцсети Х.
Маск прокомментировал таблицу с возрастными данными американцев-получателей социальных пособий. Согласно этим данным, среди получателей выплат есть несколько миллионов граждан в возрасте 120-249 лет и один человек из возрастной группы 360-369 лет.
«Это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (романтическое фэнтези о вампирах режиссера Кэтрин Хардвик. - НСН) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия», - отметил Маск.
В DOGE, комментируя публикацию руководителя ведомства, пообещали рассмотреть этот вопрос.
Ранее Илон Маск заявил о необходимости полной реорганизации НАТО, напоминает 360.ru.
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