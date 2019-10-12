Власти США подали иск о приостановке криптовалюты от Telegram

Представитель ведомства Стефани Авакян сообщила, что действия комиссии были призваны предотвратить наводнение американских рынков токенами Telegram уточняется, что предположительно они были проданы незаконно.

Ранее Роскачество составило рейтинг лучших мессенджеров для устройств, работающих на операционных системах Android и iOS. В случае с Android лучшими признали WhatsApp, Viber и Threema, а для iOS - WhatsApp, Viber, Skype. При этом заблокированный в России мессенджер Telegram при составлении рейтинга не учитывался. Интернет-омбусдмен Дмитрий Мариничев в интервью НСН предположил, что составители списка лучших мессенджеров исключили Telegram без какого-то злого умысла.

