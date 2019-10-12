Власти США подали иск о приостановке криптовалюты от Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд Манхэттена о приостановке первичного размещения токенов мессенджера Telegram. Он связaн с предполaгaемым незaрегистрировaнным рaзмещением Telegram Group Inc и принaдлежaщей ей блокчейн-плaтформой Telegram Open Network (TON) токенов Gram. По дaнным комиссии, компaнии продaли около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупaтелю по всему миру.
Представитель ведомства Стефани Авакян сообщила, что действия комиссии были призваны предотвратить наводнение американских рынков токенами Telegram уточняется, что предположительно они были проданы незаконно.
Ранее Роскачество составило рейтинг лучших мессенджеров для устройств, работающих на операционных системах Android и iOS. В случае с Android лучшими признали WhatsApp, Viber и Threema, а для iOS - WhatsApp, Viber, Skype. При этом заблокированный в России мессенджер Telegram при составлении рейтинга не учитывался. Интернет-омбусдмен Дмитрий Мариничев в интервью НСН предположил, что составители списка лучших мессенджеров исключили Telegram без какого-то злого умысла.
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