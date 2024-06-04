Власти США не выпустили экс-разведчика Риттера в Россию и забрали у него паспорт
В аэропорту Нью-Йорка с самолета был снят бывший разведчик США Скотт Риттер, сообщает RT
Сотрудники правоохранительных органов помешали ему улететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. Риттер заявил, что правительство США также конфисковало у него паспорт. «Так что нет, я не лечу. Я в порядке, просто раздражен», — заявил экс-разведчик.
По его словам, трое полицейских при посадке на рейс отвели его в сторону и забрали паспорт, объяснив свои действия приказом американского Госдепа. Больше никаких разъяснений он не получил. Затем офицеры вывели из аэропорта.
Ранее Риттер заявил, что армия России окружит и уничтожит ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшая соратница Пригожина рассказала о работе в дни мятежа
- Финляндия хочет возобновить движение по Сайменскому каналу
- Власти США не выпустили экс-разведчика Риттера в Россию и забрали у него паспорт
- За два месяца на Украине уничтожены около 6 тысяч иностранных наемников
- США собираются ввести санкции против Грузии за закон об иноагентах
- В США допустили встречу Байдена с Зеленским во Франции
- Власти Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала
- ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
- СК завел два уголовных дела после попытки поджога храма в Тюмени
- В США допускают использование российских активов для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru