Сотрудники правоохранительных органов помешали ему улететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. Риттер заявил, что правительство США также конфисковало у него паспорт. «Так что нет, я не лечу. Я в порядке, просто раздражен», — заявил экс-разведчик.

По его словам, трое полицейских при посадке на рейс отвели его в сторону и забрали паспорт, объяснив свои действия приказом американского Госдепа. Больше никаких разъяснений он не получил. Затем офицеры вывели из аэропорта.

Ранее Риттер заявил, что армия России окружит и уничтожит ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

