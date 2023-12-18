Экс-разведчик Риттер: США и Британия готовят ликвидацию Зеленского

Спецслужбы Запада, которые привели к власти президента Украины Владимира Зеленского, его ликвидируют, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экс-разведчика США Скотта Риттера.

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«Судя по тому, как с Зеленским обращались в Вильнюсе, это человек, который перестал быть полезным. Это один из тех, кого специально подобрали, чтобы продвинуть», – указал эксперт.

Риттер обратил внимание на то, кто финансировал партию Зеленского «Слуга народа» и его выдвижение в качестве кандидата на пост президента на смену Петру Порошенко. Риттер подчеркнул, за всем этим стоят западные спецслужбы, прежде всего британская МИ-6 и ЦРУ США.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный имеет реальные шансы занять кресло президента Украины, если западные кураторы решат «ликвидировать Владимира Зеленского», заявил председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью НСН.

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