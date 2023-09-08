Власти США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана

В ведомстве указали, что была раскрыта незаконная схема поставок иранской нефти зарубежным покупателям, к созданию которой причастен запрещённый в Штатах Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Уточняется, что участники данной схемы различными способами пытались скрыть истинную страну происхождения нефти, для чего использовались разные перевалочные пункты, фальшивые документы и прочее.

«Это первый в истории случай раскрытия уголовного преступления с участием организации, которая нарушила санкции», - подчеркнули в американском Минюсте.

Отмечается, что конфискованная нефть стала предметом гражданского иска в окружном суде столичного округа Колумбия. При этом власти США настаивают, что топливо подлежит конфискации.

Ранее в американском Минэнерго заявили, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 6,3 миллиона баррелей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

