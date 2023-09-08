Власти США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана
Американские власти пресекли поставку в третью страну 980 тысяч тонн контрабандной сырой нефти из Ирана, сообщает пресс-служба Минюста США.
В ведомстве указали, что была раскрыта незаконная схема поставок иранской нефти зарубежным покупателям, к созданию которой причастен запрещённый в Штатах Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Уточняется, что участники данной схемы различными способами пытались скрыть истинную страну происхождения нефти, для чего использовались разные перевалочные пункты, фальшивые документы и прочее.
«Это первый в истории случай раскрытия уголовного преступления с участием организации, которая нарушила санкции», - подчеркнули в американском Минюсте.
Отмечается, что конфискованная нефть стала предметом гражданского иска в окружном суде столичного округа Колумбия. При этом власти США настаивают, что топливо подлежит конфискации.
Ранее в американском Минэнерго заявили, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 6,3 миллиона баррелей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru