Власти Словении закупят «Спутник V» до одобрения в Евросоюзе
Власти Словении могут закупить вакцину от COVID-19 «Спутник V» российского производства до одобрения Агентством по лекарствам Евросоюза и начать применение препарата сразу после решения регулятора, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт общественного здоровья.
Вакцина будет находиться на «карантинных» складах, и может быть использована сразу после одобрения регулятором.
Ранее сообщалось, что прибывающим в Словению из России, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до поездки. Документ должен быть выдан в одной российских лабораторий, одобренной словенским Минздравом.
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