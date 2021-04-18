Власти Словении закупят «Спутник V» до одобрения в Евросоюзе

Вакцина будет находиться на «карантинных» складах, и может быть использована сразу после одобрения регулятором.

Ранее сообщалось, что прибывающим в Словению из России, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до поездки. Документ должен быть выдан в одной российских лабораторий, одобренной словенским Минздравом.

