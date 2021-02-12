Словения откроет границы для граждан России с 13 февраля
Правительство Словении подписало постановление, согласно которому с 13 февраля в тестовом режиме будут открыты границы для граждан, прибывающих из стран Шенгенского соглашения и государств «красного списка», в том числе из России.
В частности, прибывающим в Словению из России, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до поездки. Документ должен быть выдан в одной российских лабораторий, одобренной словенским Минздравом.
Если гражданин из страны Шенгенского соглашения уже переболел коронавирусом, то для въезда в Словению ему понадобится справка с положительным результатом теста на COVID-19, сделанным не позднее, чем за три недели до поездки и не ранее, чем за шесть месяцев. Кроме этого, обязательной является справка от врача о выздоровлении.
Также въезд разрешён гражданам, которые сделали прививку от коронавируса и имеют соответствующий сертификат, подтверждающий, что с момента получения второй дозы прошло не менее двух недель, если использовался препарат Biontech/Pfizer или Moderna, и не менее трёх недель для вакцины от AstraZeneca.
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