Вице-премьер Чехии не прилетит в Россию для обсуждения покупки «Спутника V»

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности главы МИД, отменил поездку в Москву для переговоров о закупке вакцины "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Seznam.

По данным газеты, Гамачек принял такое решение по рекомендации премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. О конкретных причинах этого не сообщается. Бабиш ранее заявлял, что поездка его заместителя в Москву "не является полностью идеальной".

Гамачек в среду 14 апреля написал в своем аккаунте в Twitter о намерении прилететь в понедельник 19 апреля Москву для переговоров по возможной поставке в страну вакцины "Спутник V" от коронавируса после одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

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