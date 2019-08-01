Власти Сирии договорились с боевиками о прекращении огня в Идлибе
Власти Сирии дали согласие на прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник. Отмечается, что перемирие наступит в ночь на 2 августа. Дамаск согласен на прекращение огня при соблюдении сторонами условий Сочинского соглашения. Оно предусматривает, в том числе отвод тяжелого вооружения. Также Дамаск требует от боевиков отступить на 20 километров от линии зоны деэскалации.
Россия приветствовала решение сирийского правительства о прекращении огня. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в замалчивании информации о жертвах боевиков в Идлибе.
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