Власти Сирии договорились с боевиками о прекращении огня в Идлибе

Власти Сирии дали согласие на прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник. Отмечается, что перемирие наступит в ночь на 2 августа. Дамаск согласен на прекращение огня при соблюдении сторонами условий Сочинского соглашения. Оно предусматривает, в том числе отвод тяжелого вооружения. Также Дамаск требует от боевиков отступить на 20 километров от линии зоны деэскалации.

Россия приветствовала решение сирийского правительства о прекращении огня. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в замалчивании информации о жертвах боевиков в Идлибе.











