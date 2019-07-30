Небензя обвинил Запад в замалчивании данных о жертвах в Идлибе

Запад замалчивает информацию о жертвах боевиков в Идлибе. С таким обвинением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

Также, по его мнению, Запад пытается сохранить террористическое присутствие в регионе.

«Призываем не мешать нашим усилиям путём создания политического прикрытия террористам и их провокациям», — заявил Небензя.