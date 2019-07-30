Небензя обвинил Запад в замалчивании данных о жертвах в Идлибе

Запад замалчивает информацию о жертвах боевиков в Идлибе. С таким обвинением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

Также, по его мнению, Запад пытается сохранить террористическое присутствие в регионе.

«Призываем не мешать нашим усилиям путём создания политического прикрытия террористам и их провокациям», — заявил Небензя.

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Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что США занимаются разграблением российских нефтяных объектов в Сирии. По его словам, боевики, проходящие подготовку на территории зоны, контролируемой Вашингтоном, были переброшены в Заевфратье на вертолётах, чтобы провести диверсию и разрушение объектов нефтегазовой инфраструктуры.

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