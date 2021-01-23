Власти штата Нью-Йорк заявили о закончившихся запасах вакцины от COVID-19
В штате Нью-Йорк центры вакцинации заканчиваются запасы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NY1.
Губернатор штата Эндрю Куомо заявил в эфире телеканала, что доставленные в штат дозы вакцины к вечеру пятницы 22 января будут израсходованы. Он рассказал, что каждый день делаются 80 тысяч инъекций, поэтому оставшихся в штате 28 тысяч доз на сутки не хватит.
Ранее руководство города Нью-Йорка заявило о решении на неделю отложить проведение первой фазы вакцинации от коронавируса для 23 тысяч жителей из-за нехватки препаратов. Кроме того, на два дня будет приостановлена работа 15 центров вакцинации.
Ранее американский президент Джо Байден заявил об углублении экономического кризиса в стране.
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