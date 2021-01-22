Байден заявил об ухудшении экономической ситуации в США

По словам президента, ситуация в экономикой в стране "лишь углубляется", поэтому необходимо "действовать" как можно скорее. Байден призвал своих соратников к "смелым и решительным" решениям.

США по-прежнему лидируют по числу заражений COVID-19. В стране зафиксировано 24,7 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, 412 тысяч человек скончались от последствий заражения.

