По его словам, оппозиционер был ранен во время штурма силовиками штаб-квартиры СПГ. Раны и стали причиной смерти Дилло.

Штурм здания СПГ стал ответом на нападение на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности (АНБ) сторонниками арестованного активиста СПГ Абакара Тораби, которому предъявили обвинения в покушении на убийство председателя Верховного суда.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийарто заявил, что Будапешт отказался выделять деньги на военную помощь Украине, вместо этого направив их на поддержание безопасности и стабильности в Чаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

