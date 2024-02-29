Власти республики Чад сообщили о смерти лидера оппозиционной партии
Лидер оппозиционной Социалистической партии без границ (СПГ) Яя Дилло умер вечером 28 февраля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил прокурор при Высоком суде столицы республики Чад, Нджамене, Умар Махамат Кеделае.
По его словам, оппозиционер был ранен во время штурма силовиками штаб-квартиры СПГ. Раны и стали причиной смерти Дилло.
Штурм здания СПГ стал ответом на нападение на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности (АНБ) сторонниками арестованного активиста СПГ Абакара Тораби, которому предъявили обвинения в покушении на убийство председателя Верховного суда.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийарто заявил, что Будапешт отказался выделять деньги на военную помощь Украине, вместо этого направив их на поддержание безопасности и стабильности в Чаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru