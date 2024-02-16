Правительство Чада объявило чрезвычайное положение из-за нехватки продовольствия
Чрезвычайное положение ввели по всей территории Чада в связи с обострением продовольственного кризиса. Об этом сообщает портал Tchadinfo со ссылкой на правительство национального единства республики.
«Правительство объявляет чрезвычайное положение ... в связи с обострением кризиса в области снабжения продовольствием», — говорится в заявлении.
Власти отметили, что мера вызвана необходимостью оказать срочную помощь гражданам, оказавшимся в опасной ситуации.
Ранее национальная коллегия адвокатов Чада заявила о резком снижении уровня жизни в стране на фоне повышения стоимости топлива и его дефицита, перебоев с подачей электроэнергии, скачков цен на товары первой необходимости. Эксперты призвали правительство принять срочные меры по выходу из кризиса, отменить решения о повышении цен на топливо и возобновить дотации для жителей республики на необходимые товары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru