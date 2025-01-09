Власти Приднестровья заявили о гибели людей из-за энергокризиса

В непризнанной Приднестровской республике зафиксированы случаи гибели людей, пытавшихся отопить жилье дровами или газом. Об этом сообщил глава МИДа республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24». Число погибших он не уточнил. Причиной министр назвал гуманитарный и энергетический кризис.

По словам Игнатьева, от Молдавии республика помощи не получала. Также, глава ведомства добавил, что Кишинев отказался совместно обратиться к Москве и Киеву с просьбой возобновить прокачку газа через Украину. Игнатьев заявил, что Приднестровье рассматривает Россию в качестве поставщика газа.

Более 50 тысяч человек остались без тепла и газа в Приднестровье

1 января «Газпром» остановил прокачку газа в страны Европы, включая Молдавию. Кишинев переключился на поставки из Румынии. 5 января Минэнерго Молдавии заявило, что приднестровский «Тираспольтрансгаз» отказался от помощи молдавских госкомпаний в импорте газа из других стран.

Вице-премьер непризнанной республики Сергей Оболоник рассказал, что в Приднестровье из-за отсутствия энергоресурсов остановили все промышленные предприятия.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
ТЕГИ:Транзит ГазаПриднестровье

Горячие новости

Все новости

партнеры