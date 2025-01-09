Власти Приднестровья заявили о гибели людей из-за энергокризиса
В непризнанной Приднестровской республике зафиксированы случаи гибели людей, пытавшихся отопить жилье дровами или газом. Об этом сообщил глава МИДа республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24». Число погибших он не уточнил. Причиной министр назвал гуманитарный и энергетический кризис.
По словам Игнатьева, от Молдавии республика помощи не получала. Также, глава ведомства добавил, что Кишинев отказался совместно обратиться к Москве и Киеву с просьбой возобновить прокачку газа через Украину. Игнатьев заявил, что Приднестровье рассматривает Россию в качестве поставщика газа.
1 января «Газпром» остановил прокачку газа в страны Европы, включая Молдавию. Кишинев переключился на поставки из Румынии. 5 января Минэнерго Молдавии заявило, что приднестровский «Тираспольтрансгаз» отказался от помощи молдавских госкомпаний в импорте газа из других стран.
Вице-премьер непризнанной республики Сергей Оболоник рассказал, что в Приднестровье из-за отсутствия энергоресурсов остановили все промышленные предприятия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru