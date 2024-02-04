Власти Польши предупредили о возможном обострении на восточной границе
Оперативное командование Вооруженных сил Польши выпустило предупреждение для пилотов гражданских самолетов о возможном обострении ситуации на восточной границе. Сообщение опубликовано в соцсети X.
В армии Польши заявили, что речь идет о «незапланированных военных мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности государства». Воздушным судам рекомендовали сохранять настройки радиосвязи «воздух - земля» со Службой навигационной информации республики и включать транспондер.
К сообщению прикреплено изображение с указанием районов действия предупреждения. Зона включает территории, граничащие с Россией, Украиной и Белоруссией.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил уничтожить военных НАТО в случае их появления на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru