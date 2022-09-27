Власти ОАЭ отменили масочный режим
Власти Объединённых Арабских Эмиратов с 28 сентября отменяют масочный режим, введённый из-за панедмии коронавируса, сообщает Ассоциация туроператоров России.
В сообщении говорится, что требование носить маски сохраняется при посещении больниц, мечетей и в общественном транспорте. Также рекомендуется соблюдать масочный режим гражданам, имеющим хронические заболевания или симптомы COVID-19.
Кроме того, в ОАЭ будет до пяти дней сокращён период самоизоляции для людей с COVID-19, а тем, кто контактировал с заражёнными, рекомендуется сдавать ПЦР-тесты при наличии симптомов.
Для прибывающих в страну сохраняется требование предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.
Ранее ношение защитных масок в общественных местах снова стало обязательным в 11 регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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