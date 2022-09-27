Власти ОАЭ отменили масочный режим

Власти Объединённых Арабских Эмиратов с 28 сентября отменяют масочный режим, введённый из-за панедмии коронавируса, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Масочный режим введут в Госдуме с 1 сентября

В сообщении говорится, что требование носить маски сохраняется при посещении больниц, мечетей и в общественном транспорте. Также рекомендуется соблюдать масочный режим гражданам, имеющим хронические заболевания или симптомы COVID-19.

Кроме того, в ОАЭ будет до пяти дней сокращён период самоизоляции для людей с COVID-19, а тем, кто контактировал с заражёнными, рекомендуется сдавать ПЦР-тесты при наличии симптомов.

Для прибывающих в страну сохраняется требование предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее ношение защитных масок в общественных местах снова стало обязательным в 11 регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маскаОАЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры