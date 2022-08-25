Власти Нью-Йорка обвинили губернатора Техаса в скотском обращении с мигрантами

Власти Нью-Йорка обвинили губернатора американского штата Техас Грега Эббота в нечеловеческом и скотском обращении с мигрантами, передает телеканал Fox News. Как рассказал комиссар города Нью-Йорк по вопросам миграции Мануэль Кастро, в Техасе губернатор Эббот помечает переселенцев специальными штрих-кодами, как какой-нибудь скот.

«Я был шокирован, увидев детей с надетыми на руки браслетами со штрих-кодами», - подчеркнул Кастро.