СМИ: Amazon заподозрили в расовой дискриминации

Сотрудница Amazon Шарлотт Ньюман подала федеральный иск против американской компании в суд и обвинила руководство в расовой дискриминации, пишет Seattle Times.

Как сообщили женщина, руководство Amazon, в частности подразделения в Сиэттле, предвзято относится к темнокожим сотрудникам.

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Ньюман рассказала о случаях, когда ей меньше платили за работу, чем ее белым коллегам с такими же навыками. Также сотрудница компании считает, что из-за расовых предубеждений в Amazon отказывали темнокожим сотрудникам в продвижении по службе.

Создатель крупнейшей технологической компании Amazon Джефф Безос оставить пост гендиректора в III квартале 2021 года и станет исполнительным председателем совета директоров компании.

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