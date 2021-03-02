СМИ: Amazon заподозрили в расовой дискриминации

Ньюман рассказала о случаях, когда ей меньше платили за работу, чем ее белым коллегам с такими же навыками. Также сотрудница компании считает, что из-за расовых предубеждений в Amazon отказывали темнокожим сотрудникам в продвижении по службе.

Создатель крупнейшей технологической компании Amazon Джефф Безос оставить пост гендиректора в III квартале 2021 года и станет исполнительным председателем совета директоров компании.

