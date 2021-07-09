МИД России обвинил США в нарушении прав человека
США продолжают «грубо нарушать права человека» внутри страны и за пределами государства. Об этом говорится в докладе МИД России о ситуации с правами человека в отдельных странах, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Как отметили в министерстве, Вашингтон нарушает права человека «в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения (санкции)».
«Однако это ничуть не мешает им позиционировать себя в качестве "мирового эталона" в области защиты основных свобод. Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями», — говорится в докладе.
Также в МИД подчеркнули, что ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах остается «крайне неоднозначной» и фактически скатывается к полной деградации.
В российском дипведомстве считают, что американские власти в последнее время отходят от выполнения своих обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и другим параметрам внутри страны. Текущее положение — результат обострившейся борьбы политических элит США друг с другом, в которой используется очевидная цензура, что нарушает конституцию и международные обязательства США.
Кроме того, в МИД отмечают продолжающийся в Соединенных Штатах рост уровня различных проявлений дискриминации, в том числе расизма, антисемитизма и исламофобии. Также растет уровень преступлений по расовым и этническим мотивам и усиливается количество экстремистских идеологических материалов. Идеология расизма и неонацизма распространяется в том числе среди военнослужащих США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+25 766 / сут.
Умерли
142 тыс.+726 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+21 832 / сут.
- СК потребовал арестовать главу егорьевского отделения МВД
- Фонд «Круг добра» обеспечит лекарствами почти 4 тысячи детей
- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии
- Три человека пострадали в результате конфликта в водно-моторном клубе Калининграда
- МИД России обвинил США в нарушении прав человека
- Опрос: 64,6% россиян доверяют Путину
- Авиасалон МАКС-2021 ввел допуск для зрителей по QR-кодам
- США внесли в черный список три физлица и три компании из России
- На Каннском фестивале прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего
- СМИ: Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Афганистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru