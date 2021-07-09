МИД России обвинил США в нарушении прав человека

США продолжают «грубо нарушать права человека» внутри страны и за пределами государства. Об этом говорится в докладе МИД России о ситуации с правами человека в отдельных странах, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, Вашингтон нарушает права человека «в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения (санкции)».

«Однако это ничуть не мешает им позиционировать себя в качестве "мирового эталона" в области защиты основных свобод. Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями», — говорится в докладе.

Также в МИД подчеркнули, что ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах остается «крайне неоднозначной» и фактически скатывается к полной деградации.

В российском дипведомстве считают, что американские власти в последнее время отходят от выполнения своих обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и другим параметрам внутри страны. Текущее положение — результат обострившейся борьбы политических элит США друг с другом, в которой используется очевидная цензура, что нарушает конституцию и международные обязательства США.

Кроме того, в МИД отмечают продолжающийся в Соединенных Штатах рост уровня различных проявлений дискриминации, в том числе расизма, антисемитизма и исламофобии. Также растет уровень преступлений по расовым и этническим мотивам и усиливается количество экстремистских идеологических материалов. Идеология расизма и неонацизма распространяется в том числе среди военнослужащих США.

